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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan'la görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan'la görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

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