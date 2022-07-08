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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Fırat Taşdemir   | 08.07.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Bakan Akar bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye'nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konusu da ele alındı.

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