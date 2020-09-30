Euro
9.05
Dolar
7.72
BIST 100
1,145.24
Altın
1,893.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye, Azerbaycan'ı desteklemeye devam edecek

Milli Savunma Bakanı Akar, Karabağ'daki Ermenistan işgalinin sona ermesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, halkını ve toprak bütünlüğünü koruyan Azerbaycan ile dayanışma içinde ve onu desteklemeye devam edecek." dedi.

Hasan Esen   | 30.09.2020
Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye, Azerbaycan'ı desteklemeye devam edecek

Londra

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kafkaslarda barış ve istikrarın sağlanması için Karabağ'daki Ermenistan işgalinin sona ermesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, halkını ve toprak bütünlüğünü koruyan Azerbaycan ile dayanışma içinde ve onu desteklemeye devam edecek." dedi.

Akar, İngiltere merkezli "The Centre for British-Turkish Understanding (CBTU)" tarafından internet üzerinden düzenlenen "Değişen Küresel ve Bölgesel Güvenlik Ortamında Türkiye" başlıklı programda konuştu.

Konuşmasında Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına değinen Akar, Erivan'ın bu saldırılarıyla bir kez daha bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Bu saldırıların uluslararası hukukun açık şekilde bir ihlali olduğunu ve saldırıları şiddetle kınadıklarını söyleyen Akar, "Karabağ ve çevresindeki bölgelerin yasadışı işgali, Azerbaycan'da bir milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edilmesine yol açtı. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için bu bölgelerdeki Ermeni işgaline son verilmesi gerekiyor. Türkiye, halkını ve toprak bütünlüğünü koruyan Azerbaycan ile dayanışma içinde ve onu desteklemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1391 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 108 Kovid-19 vakası görüldü
DSÖ: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı kesinlikle 1 milyondan çok daha fazla
HES kodu nasıl alınır?
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bin 835'e yükseldi

Benzer haberler

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a Moskova'da görüşmeyi teklif etti

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a Moskova'da görüşmeyi teklif etti

Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye, Azerbaycan'ı desteklemeye devam edecek

AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı yaptı

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun tank, top ve füze sistemlerini imha etti

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun tank, top ve füze sistemlerini imha etti
Bakan Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü

Bakan Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü