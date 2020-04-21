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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, Tunuslu mevkidaşı Hazgui ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui ile telefonda görüştü.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 21.04.2020
Milli Savunma Bakanı Akar, Tunuslu mevkidaşı Hazgui ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui arasında yapılan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler gibi konularıda bilgi alışverişinde bulunuldu.

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