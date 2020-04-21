Milli Savunma Bakanı Akar, Tunuslu mevkidaşı Hazgui ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui ile telefonda görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui arasında yapılan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler gibi konularıda bilgi alışverişinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.