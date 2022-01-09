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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız

Bakan Akar, hudut hattında üç askerin şehit olduğu terör saldırısının hemen ardından gerekli operasyonların başlatıldığını belirterek, "Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız." dedi.

Sarp Özer   | 09.01.2022
Milli Savunma Bakanı Akar: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Kars

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ndeki konuşmasında dün Akçakale-Şanlıurfa hudut hattındaki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Hain saldırıda üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu." ifadesini kullanan Akar, şunları kaydetti:

"Saldırının hemen ardından gerekli operasyonlar başlatıldı. PKK/YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu, vurulmakta. İlk belirlemelere göre, istihbarat kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."

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