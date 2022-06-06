Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı mevkidaşı Pabriks ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar-Pabriks görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve NATO konularında fikir alışverişinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.