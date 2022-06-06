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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı mevkidaşı Pabriks ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sefa Şahin   | 06.06.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı mevkidaşı Pabriks ile telefonda görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar-Pabriks görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve NATO konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

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