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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Sarp Özer   | 11.11.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade ifade edildi.​​​​​​​

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