Milli Savunma Bakanı Akar: Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 1581 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerin şehit edildiği saldırı) Bu yılın başından itibaren Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 1581 terörist etkisiz hale getirildi. Gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
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