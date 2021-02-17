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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde telefonda görüştü.

Sarp Özer   | 17.02.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar ile  İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace arasında bugün gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yapılan telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bölücü terör örgütü PKK tarafından Gara’da şehit edilen personel ve vatandaşlarımız için başsağlığı dileklerini de iletti." ifadelerine yer verildi.

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