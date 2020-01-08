Euro
6.56
Dolar
5.90
BIST 100
112,876.00
Altın
1,559.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İdlib ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Nurettin Coşkun   | 08.01.2020
Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu görüştü

İstanbul

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. 

Akar, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılış töreni için İstanbul’a gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Görüşmede, İdlib ve Libya başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor
Avusturya’da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu görüştü

Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Bakan Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

Türkiye Rusya ve İran güvenlik yetkilileri Orta Doğu ve Libya’yı görüştü

Türkiye Rusya ve İran güvenlik yetkilileri Orta Doğu ve Libya’yı görüştü
'Libyalı kardeşlerimizin mağduriyetine ilgisiz kalmamız söz konusu değildir'

'Libyalı kardeşlerimizin mağduriyetine ilgisiz kalmamız söz konusu değildir'
Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınırın sıfır noktasında kritik toplantı

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınırın sıfır noktasında kritik toplantı