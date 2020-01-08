Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İdlib ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
İstanbul
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.
Akar, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılış töreni için İstanbul’a gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Görüşmede, İdlib ve Libya başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.