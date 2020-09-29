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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kosovalı mevkidaşı Quni bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar ve Kosova Savunma Bakanı Quni bir araya geldi. Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayii alanında iş birliği konuları ele alındı.

Mümin Altaş   | 29.09.2020
Milli Savunma Bakanı Akar ile Kosovalı mevkidaşı Quni bir araya geldi

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kosova Savunma Bakanı Anton Quni, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmelerde, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayii alanında iş birliği konuları ele alındı.

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