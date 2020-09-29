Milli Savunma Bakanı Akar ile Kosovalı mevkidaşı Quni bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar ve Kosova Savunma Bakanı Quni bir araya geldi. Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayii alanında iş birliği konuları ele alındı.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kosova Savunma Bakanı Anton Quni, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmelerde, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayii alanında iş birliği konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.