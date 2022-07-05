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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al Rumaithi'yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Thani Al Rumaithi'yi kabul etti.

Sarp Özer   | 05.07.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al Rumaithi'yi kabul etti Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Korgeneral Al Rumaithi ile görüştü.

Orgeneral Güler'in de yer aldığı Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Akar, mayıs ayının sonunda BAE'yi ziyaret etmişti.

Türkiye'den BAE'ye savunma bakanları düzeyinde 15 yıl sonra yapılan ilk resmi ziyarette Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile de görüşmüş, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin artırılmasına yönelik iki ülke genelkurmay başkanlarının bir araya gelmesi konusunda fikir birliğine varılmıştı.

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