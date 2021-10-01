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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orhan Onur Gemici   | 01.10.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar ve Austin, daha yakın iş birliği ve koordinasyon ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

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