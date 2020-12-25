Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlıkçılara teşekkür etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden tüm sağlıkçılara teşekkür etti.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hesabını etiketleyerek, "Nezdinizde tüm sağlıkçılarımıza teşekkürler." ifadesini kullandı.
@drfahrettinkoca— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 25, 2020
Nezdinizde tüm sağlıkçılarımıza teşekkürler ...#sağlıkçılarımızlayız pic.twitter.com/ZTN9rYC9EV
"Sağlıkçılarımızlayız" etiketini kullanan Bakan Selçuk, üzerinde "Öğretmen ve öğrenciler olarak hayata sıkıca tutunmamız adına gösterdiğiniz çaba ve emekler için sonsuz teşekkür ederiz." yazılı bir görsel de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.