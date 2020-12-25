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Politika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlıkçılara teşekkür etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden tüm sağlıkçılara teşekkür etti.

Yıldız Aktaş   | 25.12.2020
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlıkçılara teşekkür etti

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hesabını etiketleyerek, "Nezdinizde tüm sağlıkçılarımıza teşekkürler." ifadesini kullandı.

"Sağlıkçılarımızlayız" etiketini kullanan Bakan Selçuk, üzerinde "Öğretmen ve öğrenciler olarak hayata sıkıca tutunmamız adına gösterdiğiniz çaba ve emekler için sonsuz teşekkür ederiz." yazılı bir görsel de paylaştı.

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