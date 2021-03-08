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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılıyor.
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hepimiz için en ideali kadın erkek ayrımı olmadan geleceğe yan yana yürüyebilmektir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hepimiz için en ideali, kadın erkek ayrımı olmadan geleceğe yan yana yürüyebilmektir 365 gün aynı bilinçle." ifadelerini kullandı.

Selma Kasap   | 08.03.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hepimiz için en ideali kadın erkek ayrımı olmadan geleceğe yan yana yürüyebilmektir

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Kadınlar Günü'nü kutlayan Selçuk, "Hepimiz için en ideali, kadın erkek ayrımı olmadan geleceğe yan yana yürüyebilmektir 365 gün aynı bilinçle..." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Selçuk, "Kadınlar için en ideal meslek, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfederek karar verdikleri ve severek yaptıkları meslektir. Biz okullarımızda, geleceğin kadınlarını bu bilinçle yetiştiriyoruz. Geçmişin, bugünün ve yarının çalışan, üreten ve emek veren kadınlarına saygıyla..." ifadelerinin yer aldığı görseli de paylaşımına ekledi.

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