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Politika

Milli Eğitim Bakanı Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile görüştü

Görüşmede, organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar, iki bakanlığın birlikte yürüttüğü projeler ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Sefa Şahin   | 28.10.2021
Milli Eğitim Bakanı Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile görüştü Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı - Anadolu Ajansı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özer ile Varank'ın MEB'deki görüşmesinde, organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar, iki bakanlığın birlikte yürüttüğü projeler ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Varank, Özer'e bakanlık görevinin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Özer de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür etti.

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