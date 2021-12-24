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Politika, Yılın Fotoğrafları 2021

Milli Eğitim Bakanı Özer favori AA karelerini seçti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yılın Fotoğrafları"ında "Yorgun kahramanlar", "Mutluluk gözyaşları" ve "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflar için oy kullandı.

Sefa Şahin   | 24.12.2021
Milli Eğitim Bakanı Özer favori AA karelerini seçti Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özer, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Bakan Özer, "haber" kategorisinde, İstanbul'un Fatih ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve çevredeki bazı binalara da sıçrayan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmesini gösteren Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde, İsmail Kaplan'ın Kars'ta çocuklara oyuncak dağıtımı sırasında oyuncak isteyen 75 yaşındaki Nadime Demirbaş'ın yer aldığı "Mutluluk gözyaşları" fotoğrafını seçen Özer, "Yaş ne kadar ilerlerse ilerlesin, içimizdeki çocuksu duyguyu korumayla ve insan olmayla ilgili hakikaten çok kıymetli bir fotoğraf." ifadesini kullandı.

Özer, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakalarında 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmasında maçı kazanan Galatasaraylı engelli basketbolcunun sevincini gösteren "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını oyladı.

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