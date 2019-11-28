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Politika

Milletvekillerine teklif hazırlama desteği

TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı bünyesinde oluşturulan "Teklif Destek Bürosu" milletvekillerine kanun teklifi hazırlıklarında yardımcı olacak.

Meltem Öztürk   | 28.11.2019
Milletvekillerine teklif hazırlama desteği

TBMM

Milletvekillerine, kanun teklifi hazırlarken yardımcı olmak üzere TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı bünyesinde "Teklif Destek Bürosu" oluşturuldu.

Milletvekillerinin talepleri üzerine hazırlanacak kanun teklifi taslaklarının, hazırlanma usul ve esaslarını ayrıntılı olarak düzenleyen Kanun Teklifi Taslağı Hazırlama Yönergesi yürürlüğe girdi.

Yönergeyle Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı bünyesinde "Teklif Destek Bürosu" adıyla kurumsal bir mekanizma oluşturuluyor.

Yönergeye göre kanun teklifi taslağı hazırlama talepleri, Teklif Destek Bürosunda görevlendirilecek yeteri sayıda yasama uzmanı ile ayrıca gerek görülmesi durumunda ihtisas komisyonlarında görevli yasama uzmanlarınca karşılanacak.

Kanun teklifi taslağı hazırlama talepleri, milletvekillerinin imzasını taşıyan bir formun Teklif Destek Bürosuna iletilmesi ve görevlendirilecek memur tarafından kayıt edilmesiyle veya kurumsal iletişim platformu (TBMM portal) üzerinden yapılacak başvuruyla gerçekleştirilecek.

Kanun teklifi taslağı hazırlama talep formunda, hazırlanması istenilen teklif taslağının içeriği, konusu ve gerekçesi açıkça belirtilecek. Talep formunun iletilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde hazırlanıp talep sahibi milletvekillerine elektronik ortamda iletilecek.

Teklif Destek Bürosu, talepte bulunulması durumunda milletvekillerince hazırlanan kanun teklifi taslaklarını kanun yapım tekniğine uygunluk yönünden inceleyecek, düzeltme önerilerini milletvekillerine bildirecek.

Yönergenin yürürlüğe girmesiyle, daha önce kanun teklifi taslağı hazırlama taleplerinin karşılanması için görevlendirilen idari teşkilat personelin sayısında da artışa gidildi. Daha önce 3 yasama uzmanı görevliyken, yeni yönerge kapsamında kurulan Teklif Destek Bürosu bünyesinde 3 yasamı uzmanı ile 2 uzman yardımcısı görev alacak.

Bu arada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yönergeyle ilgili olarak milletvekillerini bilgilendirdi.

Şentop, yazısında, 9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte kanun teklifi etme yetkisinin, münhasıran milletvekillerine tanınmış olmasının, milletvekillerince hazırlanıp TBMM Başkanlığına sunulan kanun tekliflerinin sayısında kayda değer bir artışa neden olduğunu belirtti.

Şentop, parlamenter sistemin son yasama dönemi olan 26. Yasama Dönemi'nin 2. Yasama Yılında (1 Ekim 2016 ile 30 Eylül 2017 tarihleri) milletvekillerince 454 kanun teklifi verilmişken 27. Yasama Dönemi'nin 2. Yasama Yılında (1 Ekim 2018 ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında) bu sayının 2 bin 78'e ulaştığını bildirdi.

Bu artışın, milletvekillerince Kanunlar ve Kararlar Başkanlığına iletilen kanun teklifi taslağı hazırlama taleplerine de yansıdığına işaret eden Şentop, 26. Yasama Dönemi'nin 2. Yasama Yılı'nda 137 olan kanun teklifi taslağı talep sayısının, 27. Yasama Dönemi'nin 2. Yasama Yılı'nda 366 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Şentop, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gereği olarak bütçe kanunu ile kesinhesap kanunu dışında kalan kanun tekliflerinin sadece milletvekilleri tarafından hazırlanabilecek olmasının beraberinde getirdiği bu artış, milletvekillerinin kanun teklifi taslağı hazırlama taleplerinin karşılanması noktasında TBMM'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede verdiğim talimat doğrultusunda TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı tarafından yasama süreçlerine destek sunan idari teşkilatın kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla birtakım çalışmalar yürütülmüş ve bu çalışmalar sonucunda 25 Kasım 2019 tarihinde tarafımdan verilen eski yönerge yürürlükten kaldırılarak yeni bir Kanun Teklifi Taslağı Hazırlama Yönergesi yürürlüğe konulmuştur."

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