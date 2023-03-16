Dolar
19.00
Euro
20.14
Altın
1,921.51
ETH/USDT
1,664.00
BTC/USDT
24,933.00
BIST 100
5,167.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.-VTR-
logo
Politika

Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin ve partililerin istifa etme süreci saat 17.00'de sona erdi.

Kemal Karadağ  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi

Ankara

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilmelerine yönelik kararı doğrultusunda, hakimler ve savcıların, yüksek yargı organı mensuplarının, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevliler ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin, belediye başkanlarının, subayların ve astsubayların, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, belediye meclisi üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüslerin veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarındakilerin görevlerinden ayrılma süresi saat 17.00'de doldu.

Ayrıca, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların da emeklilik dilekçelerini sunma süresi aynı saat itibarıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlama getirildi
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları olduğuna inandığını söyledi
Prof. Dr. Sözbilir, Bolu'da 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev: TDT çerçevesinde ikili ilişkiler ve çok taraflı işbirlikleri gelişti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Özbekistan halkı "Türkiye seninleyiz" diyerek Türk kardeşlerinin yardımına koştu

Benzer haberler

Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi

Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi

YSK Başkanı Yener, yurt dışında oy kullanılabilecek ülke sayısını açıkladı

YSK, seçim döneminde propaganda yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirledi

YSK siyasi partilerin "seçim ittifakı" yapmalarına ilişkin usul ve esasları belirledi

YSK siyasi partilerin "seçim ittifakı" yapmalarına ilişkin usul ve esasları belirledi
Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci yarın sona eriyor

Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci yarın sona eriyor
Kazakistan halkı, meclisin yeni üyelerini belirlemek için 19 Mart’ta sandık başına gidiyor

Kazakistan halkı, meclisin yeni üyelerini belirlemek için 19 Mart’ta sandık başına gidiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet