Euro
9.59
Dolar
7.90
BIST 100
1,320.09
Altın
1,839.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da “MEB Ajanda ve e- Okul Öğretmen Mobil Uygulamaları” tanıtım toplantısında konuşuyor. Kurtalan'da depremden etkilenen Kayabağlar beldesi havadan görüntülendi.
logo
Politika

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin, Senegal'le eğitim ve spor alanlarında iş birliğine dair imzaladığı anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 03.12.2020
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Dakar'da 28 Ocak'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karara göre, iki ülke örgün ve yaygın eğitimde bilgi ve bilimsel yayınların yanı sıra uzman, öğretmen ve öğrenci değişimi ile teknik ve mesleki eğitim çerçevesinde deneyim paylaşımı gibi konularda iş birliği yapacak.

Anlaşma, Senegal'de Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesinin teşvik edilmesi, iki ülkenin kendi eğitim programına diğer tarafın kültürünü yansıtması, imkan çerçevesinde her yıl karşılıklı dil kursu, yükseköğrenim ve araştırma bursları tahsis edilmesi gibi hususları da içeriyor.

Resmi Gazete'de ayrıca Dakar'da 28 Ocak'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.

Her iki ülkenin spor yapıları arasında iletişimi ve iş birliğini destekleyip kolaylaştırmayı amaçlayan anlaşmaya göre, Türkiye ile Senegal, spor alanında ilişkilerinin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini teşvik edecek ve destekleyecek.

İki ülke, spor müsabakalarının organizasyonu, sponsorluk, spor hekimliği ve dopingin önlenmesi alanlarında uzman değişimi ve tecrübe paylaşımı, spor ve beden eğitimi alanlarında spor heyetlerinin, antrenörlerin ve uzmanların karşılıklı ziyaretleri, yetenekli genç sporcular için değişim programları gibi konularda iş birliği yapacak.








Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NBA'de 48 oyuncunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
Uzmanından Kovid-19 hastası gebelere 'Reçete edilen ilaçlarınızı kullanın' uyarısı
Hatay'da bazı mahallelere 'korona yoğun bölge' afişi asıldı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 64 milyon 845 bini aştı
Meksika gelecek haftadan itibaren Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayacak

Benzer haberler

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

HSK'nin 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de

TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı

DAP, DOĞAKA ve KOP bölge kalkınma idarelerinin görev süreleri uzatıldı

DAP, DOĞAKA ve KOP bölge kalkınma idarelerinin görev süreleri uzatıldı
Mersin ve Sivas'ta bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Mersin ve Sivas'ta bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Bitki karantinası tazminat desteği uygulama esasları belli oldu

Bitki karantinası tazminat desteği uygulama esasları belli oldu