'Milletimiz hizmet üretenlerin yanında olacak'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Merinos Parkı'ndaki Bursa Büyükşehir Belediyesi Gölpark Sosyal Tesisleri'nde şehit aileleri ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Şehitlerin geride kalanlara iki emanet bıraktığını belirten Selçuk, "Birisi vatan, diğeri ise sizlersiniz. Şehit ve gazilerimiz, artık bir aileye değil, 82 milyon üyesi olan büyük bir aileye sahipler. Biz, büyük bir aileyiz. Sizler iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Bizler, sizler olduğunuz için buradayız." diye konuştu.

Anadolu topraklarının vatan olabilmesi için şehitlerin canlarını feda ettiğini vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bizler de onların emaneti olan sizlerin ve vatanımızın esenliği için çalışmaya devam ediyoruz. Şehitlerimizin ulaştığı bu makam, hiçbir makam, mevki ve zenginlikle kıyas edilemez. Devlet olarak, şehit yakınlarımıza hiç tereddüt etmeden destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Eğitimden istihdama kadar birçok alanda sağladığımız destek ve hizmetlerin çerçevesini genişlettik. Yılda iki defa olan şehit yakını ve gazi atamalarında süre ve 45 yaş sınırını da kaldırdık. 2002 yılına kadar 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmışken, hükümetlerimiz dönemlerinde istihdam hakkı kapsamının genişletilmesiyle 34 bin 889 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık. Ücretsiz seyahat kartı da veriyoruz."

Bakan Selçuk, vatan uğruna canını feda eden kahramanlara hizmet etmenin de bir nasip meselesi olduğunu ve bu şerefin AK Parti hükümetlerine kısmet olduğunu dile getirdi.

"Fedakarlığınız, mücadeleniz bizlere rehberlik edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük kalkınma hamlelerini sürdürdüklerini anlatan Selçuk, "Bu büyük başarının özünde elbette millet iradesine dayalı güçlü bir demokrasi anlayışı var. Millet iradesinin en temelinde de esasında şehitlerimiz ve gazilerimiz bulunmakta. Sahip olduğumuz demokrasi tecrübesiyle, tarihi ve kültürel birikimimizle geleceğin Türkiye'sini sizlerle birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, ülkenin huzur ortamını korumak için gösterilen hiçbir emeğin zayi olmadığını ve bundan sonra da zayi olmayacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Malumunuz ülkemizin önünde yeni bir imtihan var. 31 Mart Yerel Seçimleri gibi yeni bir dönüm noktasını, yeni bir çalışıp üretme dönemini hep birlikte tecrübe edeceğiz. Türkiye'nin yerelde ve genelde ne kadar istikrarlı bir yönetime sahip olursa o ölçüde büyüyeceğine, kalkınacağına hepimiz inanıyoruz. Bu millet, şehit cenazeleri yerine terörist cenazelerinde saf tutanların, bunlarla iş çevirenlerin hesabını sandıkta görecektir. Milletimiz laf değil hizmet üretenlerin yanında olmaya devam edecek. İnşallah 31 Mart'ta da Türkiye'nin kazandığı, milletimizin kazandığı bir zaferi daha yaşayacağız. Bu zaferde sizin fedakarlığınız, mücadeleniz, özgürlük ve bağımsızlık yolunda bizlere rehberlik etmeye devam edecek."

Türkiye'nin hedeflerine yürürken Milli Mücadele'nin cesaretini, Malazgirt'in umudunu, milletin kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz'un gururunu her daim diri tutacağını ifade eden Selçuk, "Türkiye, 'bir hilal uğruna batan güneşleri'ni hiçbir koşulda unutmayacak ve geleceğin aydınlık yarınlarını da yine onlardan aldığı güçle, feyz ile inşa edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile AK Parti Bursa milletvekilleri katıldı.