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Politika

MHP'nin ilk kadın Grup Başkanvekili Filiz Kılıç: Bu benim için ayrı bir gurur ve onur vesilesi

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, partisinin ilk kadın Grup Başkanvekili olduğunu belirterek, "Bu benim için ayrı bir gurur ve onur vesilesi. Çok mutluyum." dedi.

Seval Ocak  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
MHP'nin ilk kadın Grup Başkanvekili Filiz Kılıç: Bu benim için ayrı bir gurur ve onur vesilesi

TBMM

Kongrede MHP Merkez Yönetim Kuruluna seçilen Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün yerine Grup Başkanvekilliği görevine gelen Filiz Kılıç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiri doğrultusunda seçildiğini belirterek, "Sayın Genel Başkan'ımızın bizlere güvenmesi ve böyle onurlu bir görevi vermesi, bizleri çok gururlandırdı ve mutlu etti. Sorumluluğu çok büyük olan bir görev. İnşallah bundan sonrasında da şimdiye kadar yaptığımız gibi, partimiz, Gazi Meclisimiz ve Türk siyaseti için elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti içerisinde olacağız. Hayırlara vesile olur inşallah." diye konuştu.

Türk siyasetinde kadın temsilinin önemine işaret eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MHP tarihindeki ilk kadın Grup Başkanvekiliyim. Bu benim için ayrı bir gurur ve onur vesilesi. Çok mutluyum. Türk siyasetinde kadının çok daha ön planda olması ve aktif rol almasını istediğimiz dönemde Sayın Genel Başkan'ımızın da böyle düşünerek beni bu göreve layık görmesini, hem partimiz hem şahsım hem de Türk siyaseti açısından manidar ve önemli buluyorum. Bundan sonra da partimizin politikaları doğrultusunda, katılımcı, paylaşımcı, Türk siyasetinde daha etkin rol alarak elimden gelen gayreti göstereceğim. İyi olacağı, başarılı olacağımız kanaatindeyim. Bizi bu göreve layık gördüğü için Sayın Genel Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum."

"Hayatım boyunca çalışmayı çok seven bir insan oldum"

Kılıç, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bugünden itibaren MHP Grup Başkanvekili olarak katılacağını anlatarak, "Hayatım boyunca çalışmayı çok seven bir insan oldum. Benim için mesai kavramı yok, siyasetin de mesai kavramı olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile uyumlu şekilde çalışarak partisini TBMM'de en iyi şekilde temsil edeceğine yönelik inancını dile getirdi.

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