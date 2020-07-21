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Politika

MHP'li Yalçın: Seçmen kitlesini Türk-Kürt diye ayırmak, ülkeye ve bin yıllık kardeşlik hukukuna ihanettir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Seçmen kitlesini Türk-Kürt diye ayırmak, ülkeye ve bin yıllık kardeşlik hukukuna ihanettir." dedi.

Barış Gündoğan   | 21.07.2020
MHP'li Yalçın: Seçmen kitlesini Türk-Kürt diye ayırmak, ülkeye ve bin yıllık kardeşlik hukukuna ihanettir Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Seçmen kitlesini Türk-Kürt diye ayırmak, ülkeye ve bin yıllık kardeşlik hukukuna ihanettir." ifadesini kullandı. 

Yalçın, yazılı açıklamasında, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin, "fitne ve tefrika misyonu"na, MHP düşmanlığını da eklediğini ileri sürdü.

Semih Yalçın, ülkeye ve halka hizmet için politika yapmak gibi bir derdi olmayan Davutoğlu'nun yeniden siyasete soyunma hamlesinin en büyük nedenlerinden birinin kendisini azledenlerden intikam almak olduğunu savundu.

Ahmet Davutoğlu'nun verdiği bir röportajda MHP ve HDP’yi kastederek söylediği, "İsterler ki Türkler bir partiye, Kürtler başka partiye oy versin. Kimlik siyasetidir bu… " şeklindeki sözlerinin, bölücü mesaj içeren fevkalade mahzurlu bir değerlendirme olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Seçmen kitlesini Türk-Kürt diye ayırmak, ülkeye ve bin yıllık kardeşlik hukukuna ihanettir. Gerek MHP'de gerekse diğer partilerde milyonlarca Kürt kökenli seçmen bulunmaktadır. MHP'nin kimlik siyaseti de gayet sağlıklı ve berraktır. MHP'nin kimlik siyaseti birleştirici, kucaklayıcı ve kaynaştırıcıdır. Davutoğlu'nun, milletimizi meydana getiren ve birbirine etle tırnak gibi bağlı toplum kesimlerini etnik kimlik politikasıyla ayrıştırma çabası suçtur. Davutoğlu'nun Türk seçmenine bulaştırmaya çalıştığı hastalıklara karşı MHP'nin varlığı siyasi panzehir hükmündedir. Davutoğlular ve Babacanlar, havanda su dövmeye, ipe un sermeye devam etmekten öteye geçemeyeceklerdir."

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