Euro
9.73
Dolar
8.31
BIST 100
1,126.99
Altın
1,874.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında resmi geçit töreni düzenleniyor
logo
Politika

MHP'li Büyükataman'dan Ahmet Davutoğlu'na tepki: Büyük Türk milleti ihanete pirim vermeyecek

Büyükataman "Bir yandan HDP'nin alternatifi olmaya heves eden, diğer yandan okyanus ötesinden medet uman siyasi atık ve fosiller bilsinler ki milliyetçi-ülkücü hareket, karşılarında daima duracak, büyük Türk milleti ihanete pirim vermeyecektir" dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.10.2020
MHP'li Büyükataman'dan Ahmet Davutoğlu'na tepki: Büyük Türk milleti ihanete pirim vermeyecek

Ankara

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine yanıt verdi.

Davutoğlu'nun, "Ben Başbakan olarak kalsaydım darbe şartları oluşmayacaktı." ifadelerini kullandığına işaret eden Büyükataman, şu görüşlere yer verdi:

"Yeni kuklacısının kendine ruh üflediğini zanneden siyaset kuklası, elinde günah bavulu, ardında şaibeler, kulağında kendisine fısıldananlarla ekran ekran gezmekte, yalanlar söylemekte, iftiralar savurmaktadır. Büyük Gazi'nin hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'de Türkiye Cumhuriyeti devletinin ölüm fermanını okutmaya cüret eden bir kuklanın Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşadığımız günün arifesinde Sayın Genel Başkanımıza saldırması da elbette tesadüf değildir."

"Bahçeli, Türk siyasetinin büyük bir vefa örneği"

Büyükataman, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin menfaatlerine uygun hareket eden her kim varsa destek olduğunu ve her kim de bu değerlere düşmanlık beslemişse karşısında yer aldığını belirtti.

Bahçeli'nin herhangi bir menfaat beklentisi içinde olmadan ve "her ne pahasına olursa olsun" diyerek büyük bir inanç ve kararlılıkla yürüdüğünü vurgulayan İsmet Büyükataman, şunları kaydetti:

"Sırtında hançerlenmedik yer kalmadığı halde Türk siyasetinin büyük bir vefa örneği olmaya devam eden Sayın Genel Başkanımızı birlikte yol yürüdüklerini yarı yolda bırakmakla suçlamak, ucuz bir yalan, kuru bir iftira ve bayağı bir karakter ürünüdür.

Bir yandan HDP'nin alternatifi olmaya heves eden, diğer yandan okyanus ötesinden medet uman siyasi atıklar ve fosiller bilsinler ki çıktıkları yolda Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki milliyetçi-ülkücü hareket, karşılarında daima heybetiyle duracak, büyük Türk milleti ihanete pirim vermeyecektir." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 113 oldu
Rusya'da son 24 saatte 17 bin 717 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı
Merkel ülkede yeni alınan Kovid-19 tedbirlerini savundu: Tedbirler uygun gerekli ve orantılı
Kovid-19 inme riskini artırabilir
Obezite hastalarına Kovid-19 uyarısı

Benzer haberler

MHP'li Büyükataman'dan Ahmet Davutoğlu'na tepki: Büyük Türk milleti ihanete pirim vermeyecek

MHP'li Büyükataman'dan Ahmet Davutoğlu'na tepki: Büyük Türk milleti ihanete pirim vermeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokağa bırakılmayacak