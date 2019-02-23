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Politika

MHP'den Cumhur İttifakı'nın Dikili adayının başvurusunun düşürülmesine itiraz

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhur İttifakı'nın MHP'li belediye başkan adayı Buğra Akın'ın başvurusunun düşürülmesine ilişkin İzmir İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyledi.

Tezcan Ekizler  | 23.02.2019
MHP'den Cumhur İttifakı'nın Dikili adayının başvurusunun düşürülmesine itiraz

İzmir

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişmeleri takip ettiklerini ve Dikili İlçe Seçim Kurulu'nun dün verdiği kararın ardından, parti avukatlarının bugün İl Seçim Kurulu'na giderek karara itiraz ettiklerini bildirdi. 

İlçe Seçim Kurulunun yetki aşımı yaptığını savunan Şahin, "Mahkeme kararı siyasi haklardan kısıtlılık getirmemesine rağmen kurulun, şahsın adaylığını haksız olarak düşürdüğünü düşünüyoruz. İl Seçim Kurulu'na bu yönde itirazımızı yaptık. Kurul, pazartesi günü cevap verecek, bekliyoruz." dedi.

Buğra Akın'ın yöre halkı tarafından çok sevildiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Yaşananları, CHP'nin kalelerinin yıkılmasından rahatsızlık duyanların yaptığı oyun olarak düşünüyoruz. Biz, Buğra Akın ile orayı kazandığımızı düşünüyorduk. Bütün göstergeler ve kamuoyu bizden yanaydı. Arkadaşımızın tekrar döneceğini düşünüyoruz. Sonuçta her şartta CHP bir kalesini daha kaybedecek."


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