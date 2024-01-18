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Politika

MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayı listesini açıkladı.

Esin Işık  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Balıkesir'in Susurluk, Osmaniye'nin Bahçe, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinin de bulunduğu 55 ilçe belediye başkan adayı daha belirlendi.

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