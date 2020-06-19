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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

MHP MYK toplandı

Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 19.06.2020
MHP MYK toplandı

Ankara

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında başladı.

MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli başkanlığında MYK toplantısının başladığı bildirildi.

MYK'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafe tedbirleri alındı.

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