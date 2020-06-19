MHP MYK toplandı
Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.
Ankara
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında başladı.
MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli başkanlığında MYK toplantısının başladığı bildirildi.
MYK'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafe tedbirleri alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.