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Politika

MHP MYK, Genel Başkan Bahçeli başkanlığında toplandı

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapıldı.

Esin Işık   | 12.10.2022
MHP MYK, Genel Başkan Bahçeli başkanlığında toplandı

Ankara

Parti genel merkezindeki toplantıda, gündeme ilişkin siyasi gelişmeler ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin mitingleri ile parti tarafından seçim çalışmaları kapsamında organize edilen "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu", "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" ve "Adım Adım 2023 'Köyüm Benim' sohbet toplantıları" da ele alındı.

Bahçeli'nin toplantıda saha çalışmaları dolayısıyla MYK üyelerine teşekkür ettiği öğrenildi.

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