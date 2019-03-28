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Politika

MHP lideri Bahçeli'den tarihi Taşköprü'de hatıra fotoğrafı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Adana'nın simgelerinden tarihi Taşköprü'de kurmayları ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Yusuf Koyun   | 28.03.2019
MHP lideri Bahçeli'den tarihi Taşköprü'de hatıra fotoğrafı

Adana

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'nın simgelerinden tarihi Taşköprü'de kurmayları ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bahçeli, dün İstasyon Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısının ardından geceyi kentteki bir otelde geçirdikten sonra Adana'nın simgelerinden Taşköprü'yü gezdi.

Bahçeli'ye genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ile Cumhur İttifakı adayı mevcut Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de eşlik etti.

Tarihi köprüde vatandaşlarla tokalaşan Bahçeli, daha sonra Merkez Cami'sini arkasına alarak partililer ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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