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Politika

MHP İstanbul ve Maltepe seçimlerinin iptali için YSK'ye başvurdu

MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurdu.

Ferdi Türkten   | 17.04.2019
MHP İstanbul ve Maltepe seçimlerinin iptali için YSK'ye başvurdu

Ankara

MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurdu.

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