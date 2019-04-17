MHP İstanbul ve Maltepe seçimlerinin iptali için YSK'ye başvurdu
MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurdu.
Ankara
MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurdu.
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