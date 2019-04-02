Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.26
Dolar
5.58
BIST 100
93,680.87
Altın
1,286.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

MHP Iğdır'da seçim sonuçlarına itiraz etti

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı Tezel, seçimlerde şaibe olduğunu iddia ederek kesin olmayan sonuçlara itirazda bulunmak için Merkez İlçe Seçim Kuruluna dilekçe verdi.

Hüseyin Yıldız   | 02.04.2019
MHP Iğdır'da seçim sonuçlarına itiraz etti

Iğdır

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel, Iğdır'daki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti.

Tezel, kentteki seçim sonuçlarına itiraz etmek için MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ile Iğdır Adliyesi'ne gelip Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi.

Adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan İsa Yaşar Tezel, "Hazırlanan evraklarımızı delilleri de yanında olmak üzere bugün seçim kuruluna itiraz dilekçemizle veriyoruz." dedi.

Iğdır'da gerçekleştirilen seçimde şaibeli durumları tespit ettiklerini belirten Tezel, "Biz bağımsız yargının gücüne inanıyoruz. Şaibeli bir seçim vardı, bunun bağımsız yargımız tarafından müdahale edilerek seçimin tekrarı, oyların yeniden sayımı konusunda elimizde çok ciddi deliller var. Bunları seçim kuruluna sunacağız, biz hukuka ve adalete güveniyoruz, hak yerini bulacaktır." diye konuştu.

Tezel, daha sonra adliyeye giderek itiraz dilekçesini Merkez İlçe Seçim Kurulu'na verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, HDP Iğdır Belediye Başkanlığı adayı Yaşar Akkuş Iğdır'da kullanılan oyların yüzde 50,07'sini alarak belediye başkanlığını kazandı. Tezel ise oyların yüzde 46,70'ini aldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?

Benzer haberler

Cumhur İttifakı oylarını korudu

Cumhur İttifakı oylarını korudu

'Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar kaybetmiştir'

MHP il bazında belediye sayısını yüzde 50 artırdı

MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde heyecanlı bekleyiş

MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde heyecanlı bekleyiş
'PKK'nın şemsiyesi altında iktidar olmaya çalışıyorlar'

'PKK'nın şemsiyesi altında iktidar olmaya çalışıyorlar'
'Beka bu seçimin kaderidir'

'Beka bu seçimin kaderidir'