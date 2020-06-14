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Politika

MHP haziranın ikinci yarısında 4 toplantı yapacak

MHP'de ay sonuna kadar Başkanlık Divanı, MYK, milletvekilleri ve il başkanlarıyla toplantılar gerçekleştirilecek.

Buket Güven   | 14.06.2020
MHP haziranın ikinci yarısında 4 toplantı yapacak

Ankara

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), haziran ayının ikinci yarısını Başkanlık Divanı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), milletvekilleri ve il başkanlarıyla toplantılar yaparak değerlendirecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı MHP Genel Merkezi'nde yoğun tedbirler alındı ve planlamalar yapıldı.

Toplantılar için MHP Genel Merkezi'ne gelenlerin girişte termal kameralarla vücut ısıları ölçülecek, ateşi yüksek olanlar içeri alınmayacak. Girişte katılımcılara maske dağıtılacak ve maskeler toplantı süresince çıkarılmayacak.

Davetliler, salonlarda sosyal mesafe kuralına göre oturtulacak.

İlk toplantı yarın 

MHP'deki ilk toplantı, 15 Haziran'daki Başkanlık Divanı toplantısı olacak. Parti genel merkezindeki toplantıya Genel Başkan Devlet Bahçeli ve 15 üye katılacak.

MYK toplantısı, 19 Haziran'da Genel Merkez Gün Sazak Salonu'nda 75 üyenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

İki toplantının da basına kapalı yapılması planlanıyor.

Milletvekilleri ve il başkanlarıyla toplantı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 26 Haziran'da partili 49 milletvekilinin katılımıyla toplantı gerçekleştirecek.

Bu toplantıdan bir gün sonra MHP Genel Merkezi, bu kez il başkanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıya ev sahipliği yapacak.

Bahçeli'nin milletvekilleri ve il başkanlarıyla toplantısında katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Salona davetlilerin dışında kimsenin alınmayacağı belirtildi.

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