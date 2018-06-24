SAMSUN

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın seçimlerde başarılı olduğuna dikkati çeken Usta, cumhurbaşkanlığı seçimin birinci turda bittiğini, milletvekilliği seçimlerinde de Meclis'te çoğunluğu elde ettiklerini ifade etti.

MHP açısından bakıldığında başarılı olduklarını vurgulayan Usta, "45 ilde oylarını artırdı. Oy oranımız oransal olarak baktığımızda 1 Kasım seçimleri ile hemen hemen aynı noktada ama milletvekili sayımızda bir artış var." diye konuştu.

MHP'nin seçimlerde hedef gösterildiğini belirten Usta, şöyle devam etti:

"Anketler bizi yüzde 4-5'lerde gösterirken biz yüzde 11,5 civarında oy oranımız var dedik. Biz hep söyledik. 15 Temmuz hadisesi neyse MHP'nin karıştırılması da aynı meseledir esas itibarıyla. Ciddi spekülasyonlar yapıldı. MHP tabanının cumhurbaşkanlığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceği iddia edildi. Aslında bize oy verenlerin hemen hemen tamamı cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiştir. Bu çok önemli bir sonuçtur. MHP'liler, ülkücüler, liderinin peşinden gitmiştir. Bu seçimlerde cumhurbaşkanının birinci turda bu kadar başarılı sonuçlar elde etmesinin temel belirleyicisi, MHP olmuştur. MHP seçim sonuçlarına göre yine kilit partidir, belirleyici partidir. İnşallah bundan sonra da ülke politikalarına yön verici rolümüzü devam ettireceğiz."

Usta, Samsun'da kesin olmayan sonuçlara göre ikinci milletvekilliğini kıl payı kaçırabileceklerini dile getirerek, oy oranlarını yüzde 12'lerden yüzde 16'nın üzerine çıkardıklarını kaydetti.

Cumhur İttifakı'nın seçimlere yönelik kurulmuş bir ittifak olmadığını, seçimlerden sonra sona ermeyeceğinin altını çizen Usta, "Bizim açımızdan Cumhur İttifakı devam edecektir, devam etmelidir de. Bu, Cumhur İttifakı'nın zaferidir. Bunu böyle görmek lazım. Bu zaferi bir partiye mal etmek yanlış olur. Eğer öyle bir şey yapılırsa ülke zarar görür. Ülkenin birlik ve beraberliği ihtiyacı var. Ülkenin MHP'ye ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının hedef gösterilmesi

Erhan Usta, Anadolu Ajansının hedef gösterilmesini de eleştirerek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı devletin bir kurumudur. Biz Anadolu Ajansının dürüstlük, objektiflik içinde görevini yaptığını düşünüyoruz. Eğer bunun haricinde bir şey varsa böyle spekülasyonla bir şey olmaz. Devletin kurumlarını yıpratmamak lazım ama elde bir delil varsa onu da ortaya koymak lazım. O zaman düşünürüz. Bizim elimizde bir şey olmadan hiçbir zaman bir kurumumuzu suçlamayız. Suçlanması da yanlış olur. Öyle bir şey yapmamak lazım."

Muhabir: Fatih Mehmet Kürkçü