MHP Grup Başkanvekili Usta, "Cumhur İttifakı, çıkacak yasaların ve dengenin korunması açısından çok önemlidir ve devam edecektir." dedi.

SAMSUN

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin Çarşamba ilçe başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, MHP'nin 24 Haziran seçimlerinde iki önemli unsuru göz önüne aldığını belirterek, bunlardan birinin destekledikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, ayrıca Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması ve MHP'nin denge ve denetlemede rol alabilmesini de amaçladıklarını anlattı.

Seçim sonucuna göre, kazananın MHP ve Cumhur İttifakı olduğunu vurgulayan Usta, şöyle devam etti:

"Bu seçime Milliyetçi Hareket Partisi, büyük baskı ve saldırı altına girdi. Bu saldırı için üç saldırı başlığı seçtiler. Birincisi Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 3-5'lerde kalacak ve grup kuramayacak. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 11 oy aldı ve 49 milletvekili çıkardı. İkincisi, Cumhur İttifakı, MHP ile kurulan ittifak nedeniyle Kürt seçmenlerden oy alamayacak, MHP'liler AK Parti'yi desteklemeyecek. Baktığımızda partimizin seçmeni Genel Başkanının izinden gitti. Cumhurbaşkanı ile ittifakın aldığı oy oranına baktığımızda, yüzde 1'lik bir fark var. Söyledikleri yalanlar tutmadı."

MHP'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da oy oranını artırdığına işaret eden Usta, "1 Kasım'da Doğu Anadolu'da yüzde 7,18 oy almışken, bu oran 24 Haziran'da yüzde 10,22'ye çıktı. Güneydoğu Anadolu'da ise yüzde 3,79 iken, yüzde 7,07'ye çıktı. Bu da gösteriyor ki Milliyetçi Hareket Partisi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da oy oranlarını artırdı. Bunun yanı sıra MHP, milletvekili olmayan 12 ilde de milletvekili çıkarmıştır." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı, çıkacak yasaların ve dengenin korunması açısından çok önemlidir ve devam edecektir." diyen Usta, şu görüşlerini paylıştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı'nın yaptıklarından ve hesap vermemesinden şikayet ediyor ancak yeni sistemi de seçilmeleri durumunda eskisine çevireceklerini söylüyor. Yeni sistem, Cumhurbaşkanı'nın 8 Temmuz'da imza atmasından sonra attığı her adımın hesabını vereceği bir sistem ve siz bundan şikayet ediyorsunuz. Buna nasıl karşı çıkıyorlar, anlamak mümkün değil."

Usta, seçim sürecinde kendilerine destek olan teşkilatlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.

Muhabir: Yaşar Karaman