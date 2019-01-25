BURSA

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, tehdit ve tehlikelerin üstesinden gelinebilmesi adına Cumhur İttifakı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ile Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Büyükataman, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 31 Mart'ta "kader seçimi" denilebilecek kadar önemli bir seçim yaşayacağını vurguladı.

Türkiye'nin adeta geleceğinin oylanacağını aktaran Büyükataman, şunları kaydetti:

"MHP olarak, 15 Temmuz'dan bugüne Türkiye'nin içinde bulunduğu belaların defi hususunda maruz kaldığımız tehdit ve tehlikelerin birlikte üstesinden gelinebilmesi adına Cumhur İttifakı'nı gerçekleştirdik. Cumhur İttifakı ruhu, önemli. Türkiye'nin geleceği adına hayati önem arz eden ruha uygun bir anlayışla dünden bugüne AK Parti ile Türkiye'nin temel meselelerine birlikte yüreğimizi ortaya koyduk. Beraberce bu problemlerin üstesinden gelmenin gayreti içerisinde olduk."

AK Parti ve MHP birlikteliğinin 24 Haziran seçimlerinde kamu vicdanında çok olumlu karşılık bulduğuna değinen Büyükataman, "Allah'a şükürler olsun, elini ovuşturup Türkiye'nin geleceği adına hesap yapanların oyunlarını, aziz milletin feraseti ve sağduyusu boşa çıkardı. Bu ruhun ve birlikteliğin, mahalli idareler seçimlerinde de devamı noktasında aziz milletimizin çok samimi bir beklentisi var. Bu beklentinin göz ardı edilmesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, Bursa da dahil 27 büyükşehirde MHP'nin aday çıkarmadığını hatırlatarak, "MHP olarak, hem büyükşehirde hem 17 ilçede Cumhur İttifakı adaylarının çok ciddi bir neticeyle seçimden çıkmasını temin konusunda bir anlayış birliği içerisindeyiz ve bu konuda elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

Aktaş da Bursa'da tüm ilçelerde, Cumhur İttifakı hassasiyetini içinde yaşatan adaylar ve meclis üyeleriyle, 31 Mart yerel seçimlerinden olumlu sonuç beklediklerini kaydetti.

Muhabir: Büşra Nur Özcan