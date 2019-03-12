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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakı heves etmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır. Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakı heves etmiştir." dedi.

Önder Felek   | 12.03.2019
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakı heves etmiştir

Kırıkkale

KIRIKKALE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır. Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakı heves etmiştir." dedi.

Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"CHP zillettedir, zillet İP'e dolanmıştır, HDP zaten zilletin ta kendisidir. SP, ÖDP, zilletin yedekleridir. PKK, FETÖ, Türk'e kefen biçen hainler zilletin ana damarıdır. Bu nedenle zillet ittifakına Türkiye'yi bırakamayız, zillet ittifakına belediyeleri teslim edemeyiz."

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