MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakı heves etmiştir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır. Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakı heves etmiştir." dedi.
Kırıkkale
KIRIKKALE
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır. Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakı heves etmiştir." dedi.
Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"CHP zillettedir, zillet İP'e dolanmıştır, HDP zaten zilletin ta kendisidir. SP, ÖDP, zilletin yedekleridir. PKK, FETÖ, Türk'e kefen biçen hainler zilletin ana damarıdır. Bu nedenle zillet ittifakına Türkiye'yi bırakamayız, zillet ittifakına belediyeleri teslim edemeyiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.