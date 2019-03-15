MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye bu zillet ve husumet emellerini sineye asla çekmez
MHP Genel Başkanı Bahçeli, AP'de kabul edilen Türkiye raporu hakkında, "Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar. Türkiye bu zillet ve husumet emellerini sineye asla çekmez." dedi.
Zonguldak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen Türkiye raporuna ilişkin, Madenci Anıtı Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın sorunlarını bildiklerini, kenti tanıdıklarını ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) işçi yetersizliğinden dolayı kapanma aşamasına gelmesinden üzüntü duyduklarını söyledi.
TTK'nın geçim kapısı, Zonguldak'ın ekmek teknesi olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:
"TTK'nın kapanması veya kapasitesinin azalması hiç doğru bir şey değildir ve hiç tasvip etmediğimiz bir şey de olamayacaktır. Alın terinizin heba olmasına seyirci kalamayız. Biliniz ki, emeklerinizin zayi olmasına sessiz kalamayız. İşinizi kaybetmenize tahammül edemeyiz. Türkiye Taşkömürü Kurumu millidir, Zonguldak'ın geleceğidir, kesinlikle sahip çıkacağımızdan kimsenin endişesi olmamalıdır. Kömürün karasından ekmeğinizi çıkarıyorsunuz. Bu takdir edilecek, hürmet edilecek, hayranlıkla anılacak bir durumdur. Hakkınız olmayanı istemiyorsunuz. Hak etmediğiniz bir şeyi beklemiyorsunuz. Zonguldak'ta tembellik tutunamaz, gevşeklik barınamaz. Sizler çalışarak nefes alıyorsunuz, yerin altını umutlarınızla aydınlatarak çocuklarınızın nafakasını kazanıyorsunuz. Tencerelerinizi, emeklerinizle kaynatıyorsunuz. Sonuna kadar helal olsun, hepinizi kutluyorum. Zonguldak üreten, ülkesi için ter döken onurlu insanların yuvasıdır. Bu yuvanın karartılmasına gönlümüz razı olmaz. Bu yuvanın hüznüne müsaademiz olamaz."
Orhan Veli Kanık'ın, "Yüz karası değil, kömür karası" şiirini okuyan Devlet Bahçeli, maden kazalarında hayatlarını kaybeden maden şehitlerini de rahmetle andıklarını belirtti.
"Zillet ittifakının niyeti iyi değildir"
Milletin her güzel insanını bir ve eşit gören bir mizaca sahip olduklarını, hiç kimseyi ayırıp dışlamadıklarını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:
"Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ülke benim, bu devlet benim diyen her kardeşimle beraberiz, birlikteyiz. Aynı geleceğin izindeyiz. Hiç kimsenin kökenine bakmadık, kimsenin anasının diliyle ilgilenmedik ve siyasi fikir ve ideolojik aidiyetini mesele etmedik. Biz birlikte Türkiye olduk, biz Zonguldak'ın sevgisinde buluştuk. Milli bekamızı yaşatmanın azim ve hedefinde birleştik. Bunda sözleştik. Zonguldak, Cumhur İttifakı'nın kapsamında değilse de AK Parti'li kardeşlerimizle biriz, beraberiz çünkü biz Cumhur İttifakıyız, çünkü biz Türk milletinin var oluş mücadelesinin yılmaz neferleriyiz. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu mücadeleye siz de katılın. İP'e gönül veren kardeşlerim, gelin bu şerefe siz de ortak olun. Zillet ittifakının niyeti iyi değildir. Amacı temiz değildir, geleceği hayırlı değildir. Şimdi soruyorum sizlere, Zonguldak'a sahip çıkacak mısınız? Milli bekamızın yanında duracak mısınız? Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek verecek misiniz? 31 Mart seçimleri şimdiden hayırlı olsun. Zonguldak beka için milli karar, cumhur için istikrar diyor. Ne mutlu bizlere. Zonguldak geleceğe üç hilalle bakıyor."
"Beka, milli cevherdir, damarlarımızdaki asil kandır"
Türk milletinin ahlakıyla, anılarıyla, varoluş ilkeleriyle tarih boyunca adından söz ettirdiğini, hükümranlığını ve haysiyetini korumayı bildiğini vurgulayan Bahçeli, "En korkunç ölümlere maruz kalmamak için beka diyoruz. Tarihten silinmemek için beka diyoruz." dedi.
Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Onurlu hayat, bağımsız gelecek, dik baş için beka diyoruz. Ebediyet ırmağına coşkun nehirler gibi akmak için beka kararındayız. Eğer beka yoksa, bağımsızlık yoksa, milli varlık zillete düşmüşse ne madenin ne de çıkarılacak kömürün hiçbir önemi de yoktur. Beka, milli cevherdir, damarlarımızdaki asil kandır. Ötüken'den çıktık çıkalı bekamızı namus bildik. Söğüt'ten yayıldık yayılalı bekayı korumak için and içtik. Son yurdumuzu kutlu fethimizin ruhuyla buluşturduk buluşturalı bekadan en ufak taviz vermedik, en küçük geri adım atmadık. Bekamızı muhafaza ettiğimiz için bugün buradayız. Bekamızı müdafaa ettiğimiz için Türkiye Cumhuriyetini muazzam bir mücadele şuuruyla kurabildik, ancak bekamızı yıkmak istiyorlar. 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü, bunun en cani misallerindendi. Terör örgütleri durmak bilmiyor."
"Türk milletini asla yenemeyecekler"
Emperyalizmin karanlık planlarını icra etmekten vazgeçmediğini ifade eden Devlet Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu:
"Avrupa Parlamentosunun çürük ve hükümsüz kararını eminim ki duydunuz. AB müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmişler. Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'lıların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emelleri sineye asla çekmez. Aslında istiyorlar ki, bölünelim. İstiyorlar ki, Sevr şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki birbirimize girelim, birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki, Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma. Şimdiye kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklardır. Türk milletini asla yenemeyecekler."
"31 Mart seçimleri bekamızın seçimidir"
"Yeni hükümet sistemi, muhtemel 15 Temmuz gecelerine, Türkiye'yi istila emellerine karşı kalıcı, sağlam, donanımlı ve kuvvetli bir tedbirdir." ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle konuştu:
"Yeni hükümet sistemi, Türkiye'nin geleceğidir. Bu itibarla kurum ve kurallarıyla oturması ve olgunlaşması lazımdır. Bu itibarla ilke ve esaslarıyla iyice kökleşip devlet yönetimindeki aksak ve gedikleri telafi ve tedavisi elzem ve acil bir ihtiyaçtır. 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tam manasıyla uygun bir mahalli idareler yönetimi bizzat milletimiz, bizzat Zonguldak tarafından tesis ve bina edilmelidir. Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında çelişki yaşanmamalıdır. Eğer yaşanırsa devlet zayıflayacak, milli irade zaafa uğrayacaktır. Bu durum karşısında zaafa düşmemiz, güvencesiz kalmamız mutlaktır. İşte bu sebeple 31 Mart seçimleri bekamızın seçimidir. Türkiye'nin istikbal hakları 31 Mart'ta oylanacaktır. Zalimler hava kokluyor. Hıyanet ortakları uygun ortam yokluyor. Yine üzerimize gelecekler, şanslarını bir kez daha deneyecekler. Zillet ittifakını oluşturan partiler bunu görmüyor, bunu anlamıyor. Türk milletinin varoluş mücadelesine riayet göstermiyorlar, hürmet etmiyorlar çünkü aldıkları talimat budur. Unutmayınız ki, zalimlere kıyakçılığın sonu eninde sonunda ayakçılıktır. Türk milletini, Türk devletini hiç kimse ayağa düşüremez. Hiç kimse zillete mecbur edemez, zilletin zehrinden içiremez."
"Bugünkü CHP'nin neresi aziz Atatürk'e benziyor?"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP'nin, PKK'nın siyasi acentesi HDP'yle yol yürüdüğünü öne sürerek, konuşmasına şöyle devam etti:
"Kılıçdaroğlu daha YPG'nin bize saldıracağına inanmıyor. Kürdistan beyanlarına sıcak ve sempatik bakıyor. Şu gaflete bakar mısınız? Şu zillete dikkat eder misiniz? Kılıçdaroğlu, kulağına ne fısıldanmışsa onu söylüyor, Türkiye düşmanlarının düdüğünü öttürüyor, bölücülerle aynı safa giriyor, teröristlerle aynı hedefe odaklanıyor. CHP'ye oy veren vatandaşlarım, bunu nasıl kabullenecekler? Bu zillete nasıl onay verecekler? Bu çarpıklığa nasıl tahammül gösterecekler? Bugünkü CHP'nin neresi aziz Atatürk'e benziyor? Ayıptır, günahtır, yazıktır, CHP'ye gönül verenlere hakarettir. İP'e oy veren kardeşlerim, bugüne kadar giydikleri parti şapkalarıyla övünen, ilke ve fikriyatları olmayan, HDP'yi Kürt siyasi hareketi olarak tanımlayıp ittifak kuran ilkesizleri nereye kadar sırtlarında taşıyacaklardır? Bunlarda siyasi ahlak yok. Bunlarda Türkiye sevgisi yok. Bunlarda Zonguldak’a muhabbet yok. İşleri güçleri yalan dolan. Üstelik 31 Mart seçimlerine 'beka seçimi' dedikçe hopluyorlar, adeta zıvanadan çıkıyorlar. Akıl ölçüleri hepten kayboluyor, şuur kapakları tümden kapanıyor."
"Zillet ittifakı Türkiye'nin karşısındaki çetedir, şebekedir, mihraktır. Zillet İttifakı siyasi aldatma ve kandırma markasıdır." diyen Bahçeli, "31 Mart seçimlerinden çok korkuyorlar. Başlarına gelecekleri görüyorlar. Belalarını bulacaklarını hissediyorlar ama korkuları beyhudedir, kaçacakları, saklanacakları yer kalmamıştır. Vakti geldiğinde mutlaka sandıkta milletimize hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, belediyecilik anlayışlarında dürüstlük, gönül, empati, sabır, samimiyet, cömertlik ve sevgiyle sorunlara odaklanmak olduğunu belirterek, akılla yoğrulan, vatana hizmet aşkıyla çarpan yüreklerin mutlaka her sorunu aşacak kudreti kendilerinde bulacağını vurguladı.
Bu erdemin Milliyetçi Hareket'in kadrolarında fazlasıyla var olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bahane değil çözüm üreten, Zonguldak'a rağmen değil Zonguldak için yapılan her gayreti takdir ve tebrikle karşılamamız bundandır. Milliyetçi Hareket'in inançlı kadroları sizlerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere Zonguldak'ın her köşesinde gecesini gündüzüne katmaya hazırdır." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.