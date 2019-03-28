Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.31
Dolar
5.55
BIST 100
92,120.33
Altın
1,291.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler’de halka hitap ediyor.
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı Türk milletinden taraftır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türk milletinden taraftır, milli kimlikten yanadır, Mersin'in yanındadır." dedi.

Anıl Bağrık   | 28.03.2019
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı Türk milletinden taraftır

Mersin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Mersin mitinginde halka hitap etti.

Bahçeli, "Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur.  Nitekim vakit Mersin'in huzur vaktidir. Siyasi ayak oyunlarıyla Mersin'i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Nitekim Mersin güçlendikçe güçlenecek, yükselişinin önüne hiç kimse geçemeyecektir." dedi.

"Kalkmış bize milletçilik anlatıyor"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, "Kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor. Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor. Milli silah sanayisinden rahatsız, çünkü Tank Palet Fabrikasında yapılacak silahlar YPG'yi vuracak, çünkü burada üretilen silahlar PKK'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir." ifadesini kullandı.

"Cumhur İttifakı Türk milletinden taraftır"

"Artık karar anı gelmiştir, herkes tavrını belirlemek zorundadır." diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya birlikten beraberlikten yana olacaksınız ya da gerilim ve kavga dolu bir geleceğe sürükleneceksiniz. Ya kardeşliğin devamını isteyeceksiniz ya da ağır bir yıkımı göze alacaksınız. Cumhur İttifakı kararın çoktan vermiştir, tarafını belirlemiştir. Cumhur İttifakı Türk milletinden taraftır, milli kimlikten yanadır, Mersin'in yanındadır. Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımı Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmak için Cumhur İttifakı'na davet ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar
Cezayir nereye gidiyor?
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimizi güçlü hale getirecek yapısal reformları gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimizi güçlü hale getirecek yapısal reformları gerçekleştireceğiz

'Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvencesidir'

MHP lideri Bahçeli'den tarihi Taşköprü'de hatıra fotoğrafı

'Türkiye ikinci sıçramasını yapmak üzere bir seçime gidiyor'

'Türkiye ikinci sıçramasını yapmak üzere bir seçime gidiyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki dalgalanma Türkiye seçime giderken siyasi dayatmadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki dalgalanma Türkiye seçime giderken siyasi dayatmadır
İstanbul'un Bayburt ve Tunceli'den kalabalık mahalleleri

İstanbul'un Bayburt ve Tunceli'den kalabalık mahalleleri