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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Selahattin Arpacı için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Ömrünü davasına adamış, tavizsiz mücadelesiyle ülküdaşlarımızın övgüsünü kazanmış, ahlak, sabır, inanç ve ülkü insanı taşmedreseli Selahattin Arpacı kardeşimizin vefatından derin bir üzüntü duydum." açıklamasında bulundu.

Esin Işık   | 28.01.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Selahattin Arpacı için taziye mesajı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Arpacı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, yayımladığı taziye mesajında, Arpacı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ömrünü davasına adamış, tavizsiz mücadelesiyle ülküdaşlarımızın övgüsünü kazanmış, ahlak, sabır, inanç ve ülkü insanı taşmedreseli Selahattin Arpacı kardeşimizin vefatından derin bir üzüntü duydum. Mekanı cennet olsun."

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