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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Buket Güven   | 24.03.2021
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 7'nci Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanı'mız, Sayın Cumhurbaşkanı'nı telefonla arayarak kongrede yeniden seçilmesi nedeniyle tebriklerini ve hayırlı olsun dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.

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