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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den baro açıklaması: Gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 04.07.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den baro açıklaması: Gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye’nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları söyledi:

"Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır."

Olağan Büyük Kurultay

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP'nin 14 Mart 2021'de yapacağı 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın ana teması tespit edilmiştir. Çağrımız zamanlar üstü bir kavrayış ve kader ortaklığının özetidir: İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak." şeklinde konuştu.

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