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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i seçimde kazandığı başarıdan dolayı tebrik etti.

Serdar Açıl  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik telefonu

Ankara

Partiden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Aliyev ile telefonda görüştü.

Bahçeli, görüşmede, Karabağ'ın işgalden kurtarılıp Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ardından gerçekleştirilen ilk seçimlerde, Azerbaycan halkının yüksek teveccühü ve demokratik iradesiyle yeniden cumhurbaşkanı seçilen Aliyev'i tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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