MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i seçimde kazandığı başarıdan dolayı tebrik etti.
Ankara
Partiden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Aliyev ile telefonda görüştü.
- İlham Aliyev kesin olmayan sonuçlara göre, Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini yüzde 92,1 oyla kazandı
Bahçeli, görüşmede, Karabağ'ın işgalden kurtarılıp Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ardından gerçekleştirilen ilk seçimlerde, Azerbaycan halkının yüksek teveccühü ve demokratik iradesiyle yeniden cumhurbaşkanı seçilen Aliyev'i tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.