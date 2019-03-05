MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır." dedi.

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı’nın yalan ve kandırma sicili külliyatlı hale gelmiş, korkunç boyutlara ulaşmıştır. Bu itibarla Türk milletine ve milliyetçi ülkücü harekete özür borcu olduğu ortadadır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu’nun telaş ve tereddütle yalana sarılması, zilletin zehir etkisinin yayıldığını, siyasi zihniyetini felce uğrattığını, dehşet verici bir şuur kaybına düştüğünü göstermiştir." şeklinde konuştu.