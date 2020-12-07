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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu’nda konuşuyor.
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasını, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." diye değerlendirdi.

Ertuğrul Subaşı   | 07.12.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alarak Genel Kurula hitap etti.

Bahçeli, Genel Kurula verilen arada kuliste gazetecilerin konuşmayı nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." dedi.

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