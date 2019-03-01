MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bilinmelidir ki, Türkiye'nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarihi bir sürecin tam ortasında, makus talihini kökten değiştirecek, sürekli ihsas ve işaret edilen malum tehditleri temelinden bertaraf edecek bir dönemin içinde olduğunu belirtti.

"Ya bu devran dev bir doğruluşla geleceğe uzanacak ya da heba olarak ufalanıp gidecektir." ifadesini kullanan Bahçeli, Türk milletinin meşru ve muazzam iradesiyle yönetim sistemini değiştirdiğini, bu müessir değişikliğin ülkenin övüncü olduğunu, önünü açtığını, prangalarını söktüğünü, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin diriliş, toparlanış ve yükseliş kulvarına girdiğini ifade eden Bahçeli, 7 Ağustos Yenikapı ruhu, 16 Nisan halk oylaması şuuru, 24 Haziran seçimiyle birlikte tarihin sesine, coğrafyanın seslenişine, aziz milletin istiklal ve istikbal özlemlerine kulak verildiğini, gereğinin demokratik ilkeler çerçevesinde yapıldığını kaydetti.

Türkiye'nin 9 Temmuz 2018'de resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sağladığını anımsatan Bahçeli, bu kapsamda yeni hükümet sisteminin tam 236 gündür faal, hakim ve hadim olduğunu belirtti.

Bahçeli, yeni sistemin istikrar ve güvenli bir şekilde devamının ise hem beka meselesi hem de milli bir gaye olduğunun altını çizdi.

"Bütün yollar Cumhuriyet'in yüzüncü yılına çıkmaktadır"

27'nci Dönem TBMM'nin süresinin 2023'te dolacağını, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçiminden sonraki 5 yıllık sürenin de 2024'te tamamlanacağını hatırlatan Bahçeli, "Bütün yollar Cumhuriyet'in yüzüncü yılına çıkmaktadır. Hedef bellidir, niyet halistir, akıbet inşallah hayır olacaktır." paylaşımında bulundu.

Türkiye'yi 2023'e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adının Cumhur İttifakı olduğunu belirten Bahçeli, kaynağını milli duruştan, kararını milli iradeden, kavlini Cumhuriyet'in birikimlerinden alan bu ittifakın 31 Mart 2019'da, 24 Haziran Seçiminde aldığı desteğin gerisine düşmemesinin yegane amaç olduğunu vurguladı.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır. Bir ateş çemberinin içinde olduğumuz bilinmektedir. Güney sınırlarımız boyunca oynanan şiddetli ve sinsi oyunların vahim boyutlara ulaştığı da her vicdan sahibi insanımız tarafından itiraf ve ifade edilecektir. Hakimiyet ve bölüşüm kavgaları artık şirazesinden çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Hedef ülkenin Türkiye olduğuna, zulüm ibresinin, ihanet oklarının Türkiye'ye çevrildiğine dikkati çeken Bahçeli, bunu görmek ve kabullenmek gerektiğinin altını çizdi.

Bu nedenle milli bekanın muhafaza ve müdafaasının her siyasi mülahazanın üstünde olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Milli bekamızı karartmaya, gerçekleri çarpıtmaya, saman altından su yürütmeye çalışan zillet kafilesi bütün kirli ve karanlık emelleriyle meydandadır. Yeni hükümet sistemini hırpalamak ve hüsrana uğratmak için nöbete girenler alenen Türkiye'nin sırtındaki kamburlardır.

Şayet zillet 31 Mart'ta hedefine ulaşırsa en kesif saldırıyı yeni hükümet sistemine yapacak, bu kapsamda milli güvenlik tehditlerinin yanında ateş topuna dönüşecek bir sistem anlaşmazlığı ve tartışması ülkemizi boğacaktır."

"Cumhur İttifakı mutlaka yaşayacak"

31 Mart sonrasına dönük muhtemel senaryoların tedavülde olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bilinmelidir ki, Türkiye'nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır.

İşi gücü tezvirat ve polemik olan bazı mahfiller durmaksızın bir soruyu canlı tutuyorlar. Cevabı aranan soru ise şudur: Cumhur İttifakı beklediği başarıya ulaşamazsa MHP lideri ne yapar, ne söyler? Hatta yerli ve yabancı yatırımcılar bile ne diyeceğimi merak ediyorlarmış.

Bir defa 31 Mart 2019'da zafer Cumhur İttifakı'nın olacaktır. Bu görüşüm bir kanaatten öte bir inancın, somut emare ve iddiaların mahsulüdür. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın, çalı dibi yoklamasın, boşa sallayıp dolu tutacağını sanmasın. Açık açık şimdiden diyorum ki, 31 Mart 2019'da sonuç ne olursa olsun harcı Yenikapı'da karılan, hedefleri 16 Nisan halkoylamasıyla kategorik bir hal alan, milletimizin ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı mutlaka yaşayacak, yeni hükümet sistemine sonuna kadar sahip çıkacaktır."

"Beka için milli karar cumhur için istikrar"

Bahçeli, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2023 hedeflerini yüksek bir inanmışlık ve adanmışlıkla kucaklayacağını, ardında da Türkiye'yi gelecek nesillerin emanetine güvenle teslim edeceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"31 Mart'ta beklenen olmasa da hedeften sapma yoktur, vazgeçmek yoktur, dönmek yoktur, milli yeminleri çiğnemek asla olmayacaktır. Cumhur İttifakı var olacak, Türkiye demokrasiyle, hukukuyla, milli birliğiyle ve bin yıllık kardeşliğiyle gıpta edilecek bir huzur, bereket ve güvenlik ortamına gururla ve kararlıca tutunacaktır.

Biz siyaseti mertçe yaparız, yüreklice yaparız, adam gibi yaparız. Düşsek bile yerden bir tutam toprakla kalkmasını biliriz. Zaman olur da hedeflerimizin gerisine düşersek, unutulmasın ki, yenilgi yenilgi büyümesini de biliriz.

Cumhur İttifakı gölgelenmez, gevşemez, gövdeyle kök ayrılamaz. Diyorum ki, beka için milli karar cumhur için istikrar. Gelecek aydınlıktır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı milli geleceğin teminatı ve parlak bir tescilidir."