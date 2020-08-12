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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan’ın Mısır’la geçersiz bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye’yle Almanya’da müzakere masasına oturan Yunanistan’ın, Mısır’la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir." ifadelerini kullandı.

Esin Işık   | 12.08.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan’ın Mısır’la geçersiz bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’yle Almanya’da müzakere masasına oturan Yunanistan’ın, Mısır’la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Milletvekili genel seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır." açıklamasında bulundu.

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