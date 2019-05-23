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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: YSK sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır." dedi.

Duygu Yener   | 23.05.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli: YSK sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin YSK kararını doğru bulduğunu belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi, Yüksek Seçim Kurulu’nun gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktadır." dedi.

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