MHP Genel Başkanı Bahçeli: YSK sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır." dedi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin YSK kararını doğru bulduğunu belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi, Yüksek Seçim Kurulu’nun gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktadır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.