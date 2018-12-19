MHP Genel Başkanı Bahçeli: Uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufa saygılıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız." dedi.

anasayfa > politika 19.12.2018

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufa saygılıyız

ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılı olduklarını bildirdi.

Bahçeli, parti genel merkezinde gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmenin sağlam ve sağlıklı bir zeminde geliştiğini belirten Bahçeli, "Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız." ifadesini kullandı.

Muhabir: Esin Işık

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