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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar kaybetmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar, bu seçimlerde kaybetmiştir." dedi.

Özcan Yıldırım   | 01.04.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar kaybetmiştir

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar, bu seçimlerde kaybetmiştir." dedi.

"Oyunlar boşa çıkarılmıştır. Seçime katılımın yüksek çıkması, milletimizin gelecek haklarına güçlü şekilde sahip çıktığının da en bariz kanıtlarından birisi olmuştur. Milli irade tecelli etmiş, hükmünü vermiştir." diyen Bahçeli, "31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı'nın ruhu, Türk milletinin istiklal özlemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur." şeklinde konuştu.

"Türk milleti bekasına ve birliğine muazzam şekilde destek vermiştir"

Bahçeli, "Türk milleti engin sağduyusunu göstermiş, bekasına ve birliğine muazzam şekilde destek vermiştir." dedi.

"31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaaf ve zayıflığa düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, bozguncu çevreler, terör örgütleri, terörist emeller, milletimizin muazzam iradesi karşısında çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır." şeklinde konuştu.

Bahçeli, ülke gündeminden seçim konusunun tamamen kalktığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu seçim sonuçlarını 2014 yılı ile karşılaştırdığımızda önemli bir bereketimiz olduğunu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

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