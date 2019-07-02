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MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısında konuşuyor
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye’nin kararlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı var

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye’nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır. Sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır." dedi.

Alp Özden   | 02.07.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye’nin kararlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı var

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, yeniden açılmasının ülkeye, millete, demokrasiye yararı olmayacağını söyledi.

Bahçeli, "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız." diye konuştu.

Bahçeli, "Türkiye’nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır. Niyet sahipleri bilmiyor ve görmüyorlarsa ikazen kendilerine hatırlatayım; sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır." dedi.

Bahçeli, "Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023’e kadar kapanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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